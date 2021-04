Marolda, giornalista: “Terzino sinistro? Metterei Mario Rui su Hakimi”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli-Inter? Le prossime partite saranno tutte determinanti. Il Napoli giocherà dopo Atalanta-Juve e qualunque risultato gli andrà bene. Il Napoli deve battere chiunque, anche se l’Inter è una squadra tosta. Pareggiare con l’Inter? Meglio di no, a fine campionato potrebbero essere punti vitali. Bisogna evitare di arrivare fino alla fine quinti. L’Inter e il Napoli sono le squadre che hanno fatto più punti. L’Inter ha un’ottima difesa e ripartirà con gli attaccanti. Formazione Napoli? In attacco vedo più Mertens, se è in buona condizione, altrimenti si rischia di regalare uomini agli avversari. Terzino sinistro? Nell’Inter dovrebbe giocare Hakimi, quindi Mario Rui potrebbe essere favorito su Hysaj. Gattuso? Io credo che Gattuso abbia trovato una quadra togliendo Bakayoko e mettendo Zielinski trequartista. Ovviamente gli infortuni hanno condizionato”.