Giovanni Marino, giornalista: “Insigne? Qui è considerato un buon giocatore”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Giovanni Marino, giornalista di “La Repubblica”:

“Napoli-Inter? Credo che il Napoli è nel suo miglior momento in assoluto. E’ una squadra pimpante, compatta e con tutti i suoi uomini. A parte la Juve, ha sempre convinto. Insigne è in uno straordinario momento. Ha grinta, carattere ed ha anche acquisito resistenza. Con questo filotto, che ha messo insieme, ha riagganciato le zone alte. Se il Napoli batte l’Inter, si mette in una posizione importante. Sia in classifica, ma anche a livello psicologico. Rinnovo-Insigne? Il Napoli non può permettersi di lasciare andare via Insigne. Insigne qui è considerato un buon giocatore. Ma chi lo vede da fuori, è sgomento. Per tutte le critiche che riceve. Se il Napoli deve ripartire, lo deve fare con Insigne. Anche in nazionale, da quando c’è Mancini, è migliorato tantissimo. Nel panorama del calcio italiano attuale, quanti giocatori sono più completi di Insigne? Anche a livello extracalcistico è un ottima persona ”.

Fonte: Radio Punto Nuovo