F. Mandarini, giornalista: “Contro l’Inter sarà fondamentale l’equilibrio”

A Radio Marte è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista: “La difesa probabilmente si sente più sicura con Ospina, bisognerebbe però vedere anche le linee difensive schierate, anche perché in certe partite il Napoli ha letteralmente regalato dei gol, quindi la statistica diventa relativa. Per il tipo di gioco del Napoli però sicuramente Ospina è più bravo con i piedi e dà forse più sicurezza. Parliamo di un ottimo portiere ma anche Meret è un grandissimo profilo. Contro l’Inter sarà fondamentale l’equilibrio. Il Napoli ha potenziale offensivo per inventare di tutto in qualsiasi momento ma ci vorrà grande sacrificio da parte di tutti perché l’Inter vince partite sporche e ha una coppia d’attacco formidabile. Lamela? Le possibilità sono in evoluzione, bisogna valutare tutta una serie di cose e capire che tipo di stagione sarà la prossima. La vera priorità però è risolvere la situazione di Insigne”.

Fonte: Radio Marte