F. Collovati, ex calciatore: “Gli azzurri devono fare attenzione al Milan”

A Radio Marte è intervenuto Fulvio Collovati, ex giocatore: “Napoli-Inter? Più importante per gli azzurri, l’Inter può perdere lo Scudetto solo con un suicidio. Indubbiamente la partita conta di più per il Napoli ed è importante che gli azzurri continuino sulla strada dell’ultimo periodo. L’Inter ha segnato tanto e ne subisce pochissimi, ci vorrà il miglior Napoli. Secondo me ci vorrà una grande prova difensiva degli azzurri perché appena Lukaku o Lautaro Martinez avranno un’occasione saranno micidiali. Servirà anche una grande prestazione di chi giocherà in attacco. Su chi può spuntarla il Napoli? Io dico che bisogna fare attenzione al Milan, ormai sono tutte in 3-4 punti e la squadra è un po’ stanca”.

Fonte: Radio Marte