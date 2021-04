Europa League – Roma graffio Dzeko: 1-1 con l’Ajax, è semifinale!

Missione compiuta per la Roma! I giallorossi pareggiano 1-1 con l’Ajax nel ritorno dei Quarti di finale di Europa League dopo la vittoria dell’andata per 2-1, e conquistano la semifinale. Tutto si decide nella ripresa. Al 49′ min Brobbey porta avanti gli olandesi, che si vedono annullare il gol del raddoppio con Tadic per l’intervento del Var. La squadra di Fonseca trova il pareggio al 72′ min con Dzeko e resiste all’assalto dell’Ajax nei minuti finali. Ora per la Roma c’è il Manchester United in semifinale