Europa League – Manchester United, Arsenal e Villareal in scioltezza

Dopo la Champions League si completa anche il quadro dei Quarti di finale di Europa League con le gare di ritorno. Tutto facile per il Manchester United che batte ancora il Granada per 2-0 come all’andata e passa agevolmente il turno. Ora per i Red Devils c’è la Roma in semifinale. Tutto semplice anche per l’Arsenal, che dopo l’1-1 dell’andata dilaga 4-0 in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga e stacca il pass. Passa infine anche il Villareal, che batte 2-1 la Dinamo Zagabria, dopo la vittoria dell’andata per 1-0, ed affronterà proprio i Gunners in semifinale