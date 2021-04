DIFESA – In vista dell’Inter, c’è un dubbio per Gattuso

Il Napoli da ieri ha ripreso ad allenarsi, in testa c’è la sfida alla capolista Inter e si cercherà la migliore formazione per tenere testa all’undici nerazzurro. Per quanto riguarda la difesa, detto di Meret che prenderà il posto di Ospina, c’è un dubbio da sciogliere. Hysaj dovrebbe spuntarla a sinistra al posto di Mario Rui, dove da quel lato giocherà Hakimi, cliente da non perdere di vista. Per il resto a destra Di Lorenzo e i centrali saranno: Koulibaly e Manolas, coppia che ha dato prova di affidamento, visti anche i numeri di questa stagione.

La Redazione