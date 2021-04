Corsa Champions: potrebbero diventare determinanti gli scontri diretti

Lotta Champions – C’è un altro aspetto che alla fine potrebbe diventare determinante, quello della classifica degli scontri diretti. In caso di arrivo a parità di punti nella classifica generale valgono prima i punti e poi la differenza reti di queste sfide. Il Napoli finora è in vantaggio con l’Atalanta (4-1 per Gattuso all’andata, 4-2 per Gasperini al ritorno) e con la Roma (due vittorie), è in svantaggio col Milan (3-1 per Pioli al “Maradona”, 1-0 per Gattuso a San Siro) e in parità con la Juve (2-1 e 0-1), in questo caso conterà il terzo criterio, ovvero la differenza reti generale che per il momento vede i bianconeri a +34 e gli azzurri a +31. Per ora è in svantaggio anche con la Lazio con la sconfitta per 0-2 all’Olimpico in attesa del ritorno. La corsa è ancora aperta e il Napoli sembra pronto per lo scatto finale. Fonte: CdS)