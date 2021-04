Chiacchio, legale Torino: “Lazio-Torino? Contesteremo ogni accusa”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Eduardo Chiacchio, legale Torino Fc, ecco le sue parole: “Si poteva evitare il terzo grado di giudizio, per evitare di condizionare il calendario nella fase finale. La Lazio ha ritenuto di fare ricorso e noi contesteremo le loro richieste. Nella giustizia in genere bisogna essere molto attenti, saremo pronti a contestare ogni cosa dirà la controparte. Sicuramente è un precedente importante Juve-Napoli. I principi di Juve-Napoli possono essere utilizzabili, ma ci sono particolari un po’ diversi. La sostanza comunque non cambia, anche Lazio-Torino si deve giocare. Il professore Sandulli è uno dei migliori giudici sportivi, il più equilibrato. Le questioni di Lazio-Torino, hanno messo in discussione alcuni atteggiamenti del Torino, mi auguro che quanto prima possa concludersi questo caso e mi auguro si confermi l’innocenza del club granata. Questo caso è difficile perché è giurisprudenza nuova, con vicende intricate e peculiari legate al covid. Anche in Serie B, la gara dell’Empoli è stata spostata e si giocherà. Reggiana? La Reggiana non ha chiesto il provvedimento delle ASL. Il potere delle ASL hanno un potere decisivo. Non avendo posto l’ isolamento dei negativi, la Reggiana non ha avuto la possibilità di avere la partita rinviata, per mancanza di forza maggiore. Ormai gli interventi delle ASL sono sempre più frequenti e decisivi”.