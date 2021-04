CENTROCAMPO – Zielinski “stringerà” i denti per la sfida all’Inter

Domenica, nel corso della sfida del “Luigi Ferraris” contro la Sampdoria, era uscito per far posto a Dries Mertens, ma per fortuna non sembra nulla di preoccupante. Il giocatore in questione è Piotr Zielinski che ieri si è allenato con il gruppo, anche se sente un leggero fastidio alla caviglia. L’impressione è che stringerà i denti pur di esserci contro l’Inter. Per il resto il duo della mediana sarà composta da Demme e Fabian Ruiz, coppia ben assortita e che cercherà di tenere testa alla mediana nerazzurra.

La Redazione