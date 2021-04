Bonansea-Giacinti, la serie A tifa per la loro permanenza in Italia

Il prossimo fine settimana tornerà il campionato di serie A, dopo i due test amichevoli dell‘Italia del c.t. Milena Bertolini contro l’Islanda, ma anche il mercato vuole la sua parte. Ci sono due calciatrici che fanno gol a club stranieri e sono: Barbara Bonansea e Valentina Giacinti. Per la trequartista della Juventus, c’è ancora un rinnovo ancora non firmato, lei è tutto estro ed è una bandiera per la compagine di mister Guarino. Per l’attaccante delle rossonere, potrebbe essere meno difficile una sua permanenza, visti gli ottimi rapporti con Gadzidis. Il calcio italiano insomma tifa per la loro permanenza, sarebbe un vero peccato perderle.

La Redazione