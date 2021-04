Avversario Napoli – Conte e i tre dubbi per il match contro gli azzurri

L‘Inter ha ripreso ieri gli allenamenti, presso il Centro Sportivo Suning, in vista del big-match di domenica sera contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Si sono allenati a parte: Kolarov, Perisic e Vidal, tutti e tre in dubbio per la gara contro gli azzurri. L’unico che potrebbe recuperare sarebbe il croato ex Wolfsburg e Bayern Monaco, che al massimo potrebbe già oggi o al domani tornare in gruppo. Per il resto il miglior undici con la coppia Lukaku e Lautaro Martinez pronti a fare la differenza.

La Redazione