ATTACCO – Ballottaggio Osimhen-Mertens per il big-match contro l’Inter

Per superare la miglior difesa del campionato, quello della capolista Inter, ci vuole una punta che possa trovare la freddezza e il momento giusto per colpire il trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Il dubbio che si porterà Gattuso fino al match contro i nerazzurri è tra Osimhen e Mertens, con il nigeriano che potrebbe partire dal primo minuto e il belga in campo in corso d’opera. Per il resto Politano prenderà il posto dello squalificato Lozano e Insigne dall’altro lato con Zielinski pronto tra centrocampo e zona offensiva. L’attacco insomma sarà determinante per fare gol e restare in scia alla zona Champions.

La Redazione