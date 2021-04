Arriva il contr’ordine – Paolo Dal Pino non si è dimesso

La denuncia da parte di 7 club di serie A per risarcimento danni c’è stata (notizia riportata dal Sole 24 ore) ed era giunta anche quella delle dimissioni di Paolo Dal Pino. Adesso, una specie di contr’ordine. Il Presidente della Lega Serie A non si è dimesso, come in un primo tempo sembrava. Pare che Dal Pino, apprendendo questa mattina la notizia in merito alla lettera dei club che ne chiedevano le dimissioni (Napoli Juventus Inter Lazio Atalanta Fiorentina Verona) sia sbottato: «Basta, mi dimetto». Il che ovviamente è cosa diversa dal dimettersi realmente.