Ancelotti e Sarri, due storie finite male

L’era Sarri, invece, è stata quella che ha sorpreso per la forza della squadra e per la bravura dell’allenatore ma, in quel triennio, non è arrivata nemmeno una Coppa Italia. La voglia del tecnico toscano di un’esperienza in Premier League e la serie di penali inserite nel contratto dallo stesso ADL, ne incrinarono il rapporto. Per evitare la ribellione dell’ambiente, il presidente ingaggiò Carlo Ancelotti, dichiarando che sarebbe stato l’allenatore per i prossimi 10 anni. Una favola, certo, come quella di Ringhio Star nel giorno della presentazione di Gattuso. Il resto è storia di oggi. Fonte: Gazzetta