Alla ripresa “dei lavori”, qualche dubbio per Gattuso

Ieri la ripresa dopo due giorni di riposo. Gattuso ha analizzato il “passato”, cioè la gara con la Sampdoria che il presente, quella con l’Inter. Il dubbio che tiene banco riguarda l’attacco. Mertens oppure Osimhen? Di sicuro, uno dei due andrà in panchina. E l’impressione, ma solo quella, perché ieri non ci sono stati test particolari, è che toccherà al belga iniziare dal primo minuto. L’assenza di Lozano lancia di sicuro Politano nell’undici titolare, conferma certa per l’asse Fabian, Demme e Zielinski e in merito al partner di Koulibaly al centro della difesa, sembra essere comunque in vantaggio Manolas. A sinistra? Anche qui le condizioni di Mario Rui fanno pendere i favori verso il portoghese. Ma solo da oggi si comincerà a capire qualcosa. Con Meret da preservare neppure fosse una porcellana di Capodimonte. Perché con Ospina out, sarebbe un disastro anche solo un raffreddore.

P. Taormina (Il Mattino)