Alfonso De Nicola: “Ospina? Ecco le ultime sul suo infortunio. Insigne chiede il giusto per quanto riguarda l’ingaggio”

Nel corso di Radio CrC, durante la trasmissione “Arena Maradona”, è intervenuto l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola. “Ospina? Resterà fermo circa un mese, ci vogliono 23 giorni prima che si cicatrizzi la ferita, per poi tornare ad allenarsi. Su Mertens dico che fisicamente sta bene, ma a livello psicologico bisogna capire se è motivato a restare per ancora diverso tempo nel Napoli. Insigne? Lui chiede il giusto come ingaggio, vuole restare in azzurro, ma il prossimo ingaggio è importante, visto che mantiene anche la sua famiglia. Per quanto riguarda De Paul sarebbe un ottimo giocatore e mi piacerebbe se vestire la nostra maglia”.

Factory della Comunicazione

La Redazione