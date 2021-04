Al Maradona si incontreranno la più “incerottata” e la più sana!

Domenica sera al Maradona si incontreranno la squadra più incerottata della Serie A e la più sana, tra quelle dell’ alta classifica. Infatti, tra le prime 5 della classifica attuale di serie A, il Napoli è la squadra che ha registrato il maggior numero di giocatori infortunati e costretti a saltare almeno 3 gare di campionato. 16 è il numero totale, ben 5 in più rispetto ad Atalanta (diretta concorrente per un posto Champions) e Inter (candidata al titolo). Solo il Milan (con 13 giocatori ai box) si è avvicinata al Napoli, mentre la Juve è ferma a 10. Come se non bastasse, poi, Gattuso ha avuto anche un altro problema non del tutto irrilevante: la concomitanza di giocatori infortunati nello stesso periodo. Agli infortuni di natura traumatica si sono aggiunti quelli di natura muscolare, per finire con il Covid, variabile impazzita. E siccome le sfortune non arrivano mai da sole, il giocatore più a lungo infortunato è stato Osimhen, ovvero l’acquisto più costoso della storia del club, nonché il punto di riferimento offensivo della squadra. Decisamente più fortunata l’Inter che al massimo ha dovuto fare a meno di Pinamonti (quarta punta in rosa) per 10 giornate. Mentre nessuno dei pezzi grossi (da Lukaku a Lautaro) ha subito infortuni lunghi.

IL Mattino