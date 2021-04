Zigarelli,pres. Figc Campania: “Eccellenza? Sono ripartite ben 28 squadre”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Zigarelli, pres. FIGC Campania, ecco le sue parole: “Vorrei fare gli auguri al calcio a 5 femminile e all’eccellenza per il loro ritorno in campo, che è una notizia che ci dà speranza. Abbiamo lavorato molto per far ripartire lo sport. Mi auguro che i giovani possono ritornare a fare sport, perché possono esserci ripercussioni psicologiche. Sono ripartite 28 squadre e 14 sono rimaste ferme. Protocollo? E’lo stesso protocollo di Serie D, 72 ore prima della gara dovranno fare il tampone. Eventuale positivo? Sino a 3 calciatori positivi la squadra deve giocare. La ripresa dei calciatori positivi si devono riferire a quello che dicono le ASL. Arbitri? Anche loro fanno il tampone e comunicano l’esito prima della gara. L’appello è fatto soprattutto per i più giovani e quindi devono far riaprire le scuole calcio, per far sì che i ragazzi non si fissino davanti al televisore o alle console. Devono essere quelli maggiormente tutelati”.