UFFICIALE – Michela Romeo passa al Chieti calcio femminile

Il Chieti femminile, prima in classifica nel campionato di serie C, girone D, con due punti di vantaggio sulla Res Women, piazza un colpo importante per l’attacco. Arriva dal Crotone la punta classe 2000 Michela Romeo, acquisto di prospettiva interessante per inforzare il plotone offensivo. Ecco le sue prime parole con la casacca delle abruzzesi. “Mi piace creare gioco, stare dietro le punte, lanciare le punte stesse o gli esterni. L’impatto con Chieti è stato subito bello. Sono molto contenta di essere qui perché il Mister mi cercava ormai da due anni, so che mi ha voluto fortemente e lo voglio ringraziare per aver creduto in me, dovrò ripagare la sua fiducia. Mi sto trovando bene anche a casa, sono tutte brave ragazze, costantemente sul pezzo, danno il 100% in allenamento: c’è la voglia di fare bene anche perché la classifica in questo momento invoglia a farlo. Sono arrivata in un ambiente in cui potrò crescere visto che ci sono giocatrici di esperienza dalle quali imparare. Spero di crescere, segnare gol importanti, aiutare soprattutto la squadra a vincere: sono a quattro reti ora, ma non mi interessano più di tanto i gol a livello personale, se segnano anche le altre mie compagne meglio ancora. Voglio aiutare il Chieti a vincere il campionato e salire in Serie B. Siamo primi, dobbiamo puntare in alto. Conoscevo già il Mister, so come gioca e ciò che vuole da me: penso che ci troveremo bene sicuramente, l’impressione è stata ottima sin dal primo momento in cui sono arrivata qui. Cercherò di fare tutto ciò che mi chiederà. Ci aspetta un impegno difficile contro l’Apulia Trani, una squadra messa bene soprattutto a livello difensivo, hanno buone giocatrici fra le quali la Delvecchio. Sono ben strutturate anche in attacco. Se noi però siamo prime vuol dire che forse siamo più forti, ma lo dovremo dimostrare sul campo. Non bisognerà pensare alla concomitante partita fra Palermo e Res Women, ma solo alla nostra. Da qui a fine campionato dovremo cercare di vincerle tutte senza guardare ai risultati delle altre squadre. Vincendo noi, non ci sarà da preoccuparsi di cosa faranno le nostre dirette concorrenti”.

Fonte: chieticalciofemminile.it