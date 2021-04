Scozzafava: “Futuro panchina? De Laurentiis affascinato da due profili europei”

Monica Scozzafava, responsabile area sport del Corriere del Mezzogiorno ed ex responsabile comunicazione Ssc Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’, per parlare del momento del Napoli: “Le prossime due partite, entrambe allo Stadio Maradona, saranno cruciali per un piazzamento nell’Europa che conta. L’obiettivo è fare almeno 4 punti. C’è un grosso rimpianto per aver perso lo scontro diretto contro la Juventus, che non è più quella squadra che mette paura a gli avversari. Sono dei punti persi che fanno male e che si aggiungono ai tanti punti gettati nel corso di questo campionato contro squadre abbordabili”.

Futuro panchina? Molto dipenderà dal piazzamento a fine campionato. A De Laurentiis piacciono alcuni emergenti, quali Italiano, De Zerbi e Dionisi, ma è affascinato da profili europei come Fonseca e Galtier. I rapporti tra Adl e Sarri si sono ricuciti, ed il toscano si sente spesso con diversi calciatori azzurri, ma non credo sarà lui il prossimo tecnico del Napoli”. Ha concluso la giornalista attraverso l’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente napoletana.