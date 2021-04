Ripartizione quote diritti tv: il DeLa furioso minaccia la Lega

Non è certo uno da peli sulla lingua, il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis sarebbe a dir poco furioso. In Lega ci sono tensioni, e l’ultimo problema relativo a DAZN, non ha di sicuro tranquillizzato gli animi. Il Corriere della Sera fa riferimento ad uno sfogo, minaccioso, del patron azzurro. Il blocco, l’ immobilismo che pervade la Lega, sta influendo, ovviamente negativamente, sulle attività e i lavori dei club che starebbero procedendo con diversi intoppi. L’ultimo riguarda la ripartizione delle quote dei diritti tv, che dovrebbe essere legata al numero di spettatori. Su questo punto De Laurentiis, furioso, sarebbe intervenuto così: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riaprono gli stadi?”. Poi, la “minaccia”: “Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti”.