Riapertura stadi – Dopo l’ok agli Europei, la serie A: domani un vertice

L’Olimpico riaprirà al pubblico per i prossimi Europei di calcio. La capienza sarà quella del 25% in modo da rispettare tutte le norme vigenti in merito all’ emergenza Covid. L’ok del Governo era necessario per far sì che anche in Italia si svolgessero le gare della manifestazione. Adesso, si pensa anche alla serie A che, attraverso il suo presidente Paolo Dal Pino, ha espresso la volontà di chiedere un’accelerazione anche per il campionato. Dalle parole ai fatti. Stando a quanto si apprende da Calciomercato.it nella giornata di domani ci sarà un vertice tra Valentina Vezzali, Paolo Dal Pino ed il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Si studierà un eventuale iter da sottoporre al vaglio anche delle autorità scientifiche. Poi, ci sarà una decisione politica, per far sì che nelle ultime giornate di campionato possano tornare i tifosi negli stadi di Serie A. Un summit fondamentale per provare a tracciare una strada: si potrebbe partire da mille tifosi, per poi aumentare per step la presenza negli impianti.