RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Meret? Occasione per riscattare l’ultimo Napoli-Inter”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione condotta da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Lobotka? In un anno c’è stata un’involuzione del calciatore slovacco, da giocatore titolare e che sembrava in ascesa, a giocatore che non ha quasi mai visto il campo quest’anno. In estate si aspetteranno eventuali offerte, come nel mercato invernale, per poi trarre le conclusioni. Sul prossimo centrocampista credo che tutto dipenderà dall’ingresso o meno in Champions, ma al momento nomi non se ne fanno, se non Barak, anche se non ha caratteristiche fisiche per la prossima stagione. Sulla formazione in porta Meret, il portiere friulano ha voglia di rivalsa, dopo l’errore in occasione dello 0-2 di Lukaku. Per il resto Manolas con Koulibaly, di media la miglior coppia del Napoli. In attacco Osimhen dal primo minuto con Mertens pronto a subentrare al posto del nigeriano, oppure al suo fianco a gara in corso”.

La Redazione