PRIMAVERA 2 – Napoli-Spezia 2-2, gli azzurrini agganciano il terzo posto

Nel recupero dell’undicesima giornata del campionato Primavera 2, il Napoli oggi ha affrontato nel recupero lo Spezia al “Centro Sportivo Piccolo” di Casoria. Primo tempo equilibrato dove gli azzurrini colgono il palo con Cioffi. Nella ripresa i liguri sbloccano la gara con Guarino. I partenopei pareggiano con Ambrosino che sfrutta al meglio l’assist di D’Agostino. Gli ospiti tornano in vantaggio su rigore trasformato da Pietra. Il Napoli però non si arrendono e pareggiano con il neo entrato Labriola che realizza con un gran tiro sotto la traversa. Sabato gli azzurrini giocheranno in trasferta contro il Crotone, ma passano al terzo posto in classifica.

Napoli: Idasiak; Potenza, Costanzo, Guarino, Romano (83′ Barba) Virgilio, Cataldi (65′ Iaccarino) D’Agostino, Vergara (65′ Labriola), Cioffi; Ambrosino (83′ Pesce). All. Cascione

La Redazione