Osimhen o Mertens? Il ballottaggio vinto dal nigeriano, perchè…

Ora che i rientri dall’ infermeria ci sono, Gattuso può scegliere ed anche avere l’imbarazzo della scelta. Il tecnico, per la sfida all’ Inter capolista di domenica sera, avrebbe una preferenza per il suo reparto avanzato. In pratica, tra Osimhen e Mertens, l’ago della bilancia propenderebbe verso l’attaccante nigeriano. Almeno ciò è quanto si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Non perchè Gattuso voglia provarsi del miglior marcatore della storia del Napoli, ma per esigenze puramente tattiche. Osimhen garantisce maggiore profondità, fisicità, colpo di testa e non costringerebbe gli esterni a crossare sempre basso. In più c’è da aggiungere che si tratta dell’ investimento più dispendioso del mercato partenopeo…