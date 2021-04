Koulibaly-Lukaku, la sfida nella sfida, giganti “contro”

Lukaku-Koulibaly: due simboli della lotta contro il razzismo, entrambi vittime di riprovevoli «buu» combattono per estirpare questa piaga dagli stadi italiani e non solo. Domenica al Maradona si ritroveranno faccia a faccia. Uno deve trascinare l’Inter con i suoi gol, l’altro deve proteggere il Napoli non facendoglieli incassare, i gol. Un anno d’oro per Lukaku, una continuità realizzativa impressionante e infallibile anche sui calci di rigore (da quando è all’Inter li ha realizzati tutti), un attaccante potente, difficilissimo da marcare e imprendibile nelle ripartenze. Koulibaly, invece, in una stagione non perfetta. Dall’ infortunio muscolare al Covid, ma appena rientrato ha fatto la differenza con la difesa azzurra che è tornata nuovamente solida. Il senegalese ha le caratteristiche per fronteggiare al meglio Lukaku, per limitare l’esplosività: una sfida nella sfida avvincente. Un duello tra due giganti.

Il Mattino