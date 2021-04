Koulibaly e Lukaku, lotta tra giganti. Le due storie simili

Koulibaly contro Lukaku, il duello tra giganti, due simboli di Napoli e Inter. Kalidou, senegalese, da piccolino si trasferì in Francia con i genitori a Saint-Dié, il papà lavorava in una segheria. Romelu è nato ad Anversa, è di origini congolesi, a casa in Belgio da bambino navigava tutt’altro che nell’oro.

Due storie speciali che Koulibaly e Lukaku hanno raccontato in passato a The Player’s Tribune, tanto sudore e tanti sacrifici per poter diventare calciatori e realizzare i loro sogni, due campioni che sono trascinati da una carica speciale, abituati da sempre a lottare e a conquistare i traguardi con il lavoro duro. Kalidou cominciò a giocare a calcio a piedi nudi con i cugini in un parco vicino casa a Saint-Diè, il sogno cominciò a prendere forma quando entrò nelle giovanili del Metz e poi esordì in prima squadra in Ligue 2 a 19 anni, nel 2012 passò alla squadra belga del Genk e nel 2014 il trasferimento al Napoli. Romelu vide cominciare a materializzarsi il suo sogno quando entrò nelle giovanili dell’Anderlecht, subito riuscì a farsi spazio a suon di gol ed entrò in prima squadra. Poi il gran salto in Premier League con Chelsea, West Bromwich, Everton e Manchester United prima del passaggio all’Inter nell’estate del 2019. R. Ventre (Il Mattino)