Insigne-Napoli, per il rinnovo i tempi sono maturi

Il futuro di Insigne è legato a due temi importanti, ma altrettanto decisivi per quanto riguarda il Napoli e non solo. Il primo è legato alla Champions, ma qui ovviamente sarà il collettivo a provare a dare il suo contributo per la riuscita della conquista di uno dei 4 posti. Il secondo è legato al rinnovo. Il contratto del capitano scadrà nel Giugno 2022, ma al momento le parti non hanno ancora toccato l’argomento. A fine stagione è previsto l’incontro dove si spera di trovare un’intesa, altrimenti sarà addio, anche perchè tenere un giocatore di questa levatura fino alla scadenza sarebbe deleterio per tutti.

La Redazione