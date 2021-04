Insigne e il conto aperto contro l’Inter, con in testa la Champions

Il match dell’andata al “Giuseppe Meazza” contro l’Inter, fu sicuramente la miglior prestazione della squadra di Gennaro Gattuso, ma al tempo stesso non per quanto riguarda il risultato e il suo capitano. Infatti Lorenzo Insigne passò in un minuto da un gran gol, tacco volante e parata di Handanovic al rosso per proteste nei confronti di Massa. Quella serata il buon Lorenzo non l’ha dimenticata, anzi, ha voglia di rivalsa per portare in Champions il Napoli. Battere la capolista allenata da Conte avrebbe tutto un altro sapore e soprattutto morale per il rush finale dove c’è sicuramente da lottare fino all’ultimo contro le dirette concorrenti: Milan, Atalanta e Juventus. Ma l’Inter significa riscatto per Insigne e per gli azzurri che non meritavano quel tipo di sconfitta.

La Redazione