In molti in fila per Belotti: il Torino ha fissato il prezzo del Gallo

Sarà un mercato “diverso” quello che si terrà nella sessione estiva, risentirà, e non potrebbe essere diversamente, della situazione Covid. Ma, come sempre ci saranno gli uomini mercato. Uno potrebbe essere il granata, Andrea Belotti. Su di lui club del calibro di Atletico Madrid, Siviglia, Chelsea e Lione, per l’estero, ma anche molta serie A. La sua permanenza a Torino resta dubbia, come si legge anche stamattina su La Repubblica, l’addio sarebbe invece certo, qualora la squadra di Cairo non ottenesse la permanenza in serie A. Il nome dell’attaccante, come detto, è sull’agenda di molti, in Italia, sia Napoli che Fiorentina, ma anche il Milan, che lo segue da anni e infine la Roma che cerca l’erede di Dzeko. In ogni caso, in casa granata, si è già fissato il prezzo dal quale cominciare a trattare: 35/40 milioni.