Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti, in vista del big-match allo stadio Diego Armando Maradona, contro l’Inter, fischio d’inizio alle ore 20,45. Nel frattempo nella giornata di domani ci sarà un nuovo giro di tamponi, come da protocollo, ma dopo il timore di cluster avvenuto in nazionale, sembra che la situazione sia sotto controllo. Domani si saprà l’esito e poi come sempre alla vigilia del match di campionato.

La Redazione