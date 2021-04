Gattuso in cima alla lista viola, si intensificano i contatti

Semmai fosse un segreto, sarebbe quello di Pulcinella. A fine stagione le strade del Napoli e di Gattuso si divideranno ed il tecnico calabrese è in cima alla lista delle preferenze del patron viola, Commisso. Oggi ne parla anche Il Corriere del Mezzogiorno. “La Fiorentina lo sa, e nelle ultime settimane i contatti (indiretti) si sono fatti più intensi. Tanto che, attraverso intermediari, l’ex allenatore del Milan avrebbe già fatto sapere di essere più che interessato. Con una premessa: fino al termine della stagione non prenderà nessun impegno, e non si concederà a nessun incontro. Questione di rispetto, di professionalità, e di voglia di chiudere in bellezza la sua avventura in azzurro”. Certo, la società gigliata valuta an che altre opzioni, ma “tutti nomi che al momento sembrerebbero in fila dietro a Gattuso”