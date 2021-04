Fausto Pari (intermediario): “Zaccagni al Napoli? Il mercato è fermo”

Il campionato di serie A è entrato nel vivo, tra discorso scudetto e non solo, ma al tempo stesso il mercato è un tema che viene accantonato. Ieri a Radio Kiss Kiss è intervenuto l’intermediario Fausto Pari sul futuro di Zaccagni. “Mattia? In questo momento non è vicino o lontano dal Napoli, ma in generale il mercato è fermo. Purtroppo il Covid-19 tiene tutto bloccato e non riguarda solo il nostro assistito. Non vorrei essere nei panni di Giuntoli o di un club, questo momento è difficile per tutti, momento delicato per calciatori e non solo. Oggi è difficile tirare fuori cifre alte, proprio perchè siamo in piena pandemia”.

La Redazione