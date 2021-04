E. Chiacchio, esperto diritto sportivo: “Gasperini rischia 20 giorni di stop”

Oggi su Radio CRC è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo: “Gasperini rischia 20 giorni di stop. Asta per i diritti tv a rischio impugnazione. Gasperini rischia la squalifica indicata dalla procura anti-doping a differenza degli altri organi, all’atto del deferimento la procura anti-doping indica già la sanzione richiesta. Vediamo come si difenderà Gasperini, accusato di aver offeso un addetto ai controlli. Nelle ultime ore ha fatto discutere anche la squalifica di Ibrahimovic, fermato per un turno dopo l’espulsione a Parma. Dalle immagini, pare che l’attaccante del Milan non abbia offeso l’arbitro Maresca, al contrario di quanto è stato riportato nel referto. Il turno di stop a Ibra è la conseguenza dell’espulsione era difficile pensare che Maresca avesse potuto ritrattare. Ha scritto nel referto quello che ha sentito. Se avesse fatto dietrofront, ci sarebbe stato il rischio di ripetere la gara. In tanti anni di carriera, non ho mai visto un arbitro ritrattare quello che ha scritto nel referto. L’avvocato ha anche confermato che è possibile impugnare in tribunale l’esito dell’asta che ha assegnato a Dazn i diritti tv di 7 gare in esclusiva e di tre in co-esclusiva dalla prossima stagione. Per le modalità con cui è avvenuta, senza che il presidente della Lega Dal Pino operasse di incisività in più, credo che ci sia la possibilità che qualcuno possa impugnare l’asta”.