Dopo le 48 ore di break, da valutare le condizioni di Zielinski

Gattuso ha concesso ai suoi 48 ore di riposo, quindi i cancelli di Castelvolturno si riapriranno oggi per cominciare a preparare la sfida all’ Inter capolista. Partita che non annovererà tra gli abili ed arruolati, Hirving Lozano, squalificato. In casa Napoli c’è un minimo di apprensione, come scrive anche La Repubblica, per le condizioni di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco sarà monitorato oggi alla ripresa visto che ha lasciato il Marassi con un leggero fastidio muscolare. Mai come in questo periodo, Zielinski si sta rivelando giocatore fondamentale per il Napoli e per Gattuso, per cui sarebbe davvero un peccato dover rinunciare al suo talento ed alle sue giocate, proprio in una gara complessa e allo stesso tempo importante come sarà Napoli/Inter.