“Daily Mail” – “Per l’ex azzurro Maurizio Sarri vicinissimo il ritorno in Premier”

Lontano sei punti dalla zona Champions League, il Tottenham pensa a Maurizio Sarri per la prossima stagione, in caso di sempre più probabile esonero di José Mourinho. Nonostante il contratto fino al 2023 da 18 milioni di euro all’anno, il futuro di Mou appare più che mai in dubbio, e – secondo il “Daily Mail”– è Sarri il primo candidato per la sua sostituzione. Dopo lo scudetto vinto la scorsa stagione sulla panchina della Juventus, l’ex tecnico del Napoli è in attesa di una nuova chiamata. E gli Spurs pensano al tecnico toscano, che ha già conosciuto due anni fa la Premier League quando aveva allenato il Chelsea, conquistando coi Blues l’Europa League e centrando la qualificazione Champions. Oltretutto, consulente del Tottenham è Franco Baldini, grande amico di Sarri e suo vicino di casa in Toscana, ed è proprio l’ex dirigente della Roma uno dei principali ‘sponsor’ di Maurizio presso la dirigenza londinese.

Fonte: Il Mattino