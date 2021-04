COPPA ITALIA PRIMAVERA – La finale sarà Lazio-Fiorentina

Questo pomeriggio si sono giocate le due gare di Coppa Italia Primavera, per decretare le due finaliste. Nella prima gara la Lazio batte in rimonta per 3-2 ai supplementari l’Hellas Verona. Decisivo per la squadra di Menichini, Moro con una doppietta. Nell’altra sfida è la Fiorentina che sconfigge per 2-0 il Genoa, reti decisive di Monteanu e Spalluto.

Fiorentina-Genoa 2-0

Lazio-Hellas Verona 3-2 (d.t.s.)

La Redazione