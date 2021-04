Champions League – M.City in rimonta, Real basta il pari

Si completa il quadro delle semifinaliste della Champions League. Nel ritorno dei Quarti di finale missione compiuta per il Real Madrid, che difende il 3-1 conquistato all’andata, pareggiando 0-0 a Liverpool. I Blancos affronteranno in semifinale il Chelsea. Tutto facile invece per il Manchester City, che batte ancora il Borussia Dortmund anche in Germania per 2-1, come all’andata, e vola in semifinale. I Citicenzs se la vedranno con il Paris Saint Germain