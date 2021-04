Biasin: “Il Napoli farà la gara, l’Inter colpirà in contropiede. Sono gattusiano, gioca un calcio moderno”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista.

“L’Inter verrà a Napoli a fare la sua partita contro una squadra che all’andata l’ha messa in grande difficoltà. M’immagino una partita nella quale il Napoli farà la gara e l’Inter proverà a colpire in contropiede. Non sono d’accordo con quelli che dicono che l’Inter giochi così male. Contro il Sassuolo non ha fatto una grande partita per meriti dei neroverdi ma contro il Cagliari ho visto una squadra in totale controllo, fossi andato io in porta al posto di Handanovic non sarebbe cambiato nulla. Napoli? Io lo dico dall’inizio, sono un gattusiano convinto. Per me fa un calcio moderno e quando ha avuto la rosa al completo lo ha dimostrato alla grande. C’è stato un periodo di passaggio a vuoto dettato da errori suoi ma pure dalla mancanza di titolari ma io non ho mai cambiato idea. Mi spiacerebbe vederlo lontano da Napoli. Mertens oppure Osimhen? Io sono un grande fan del belga, quando c’è da far gol lo fa. Osimhen può dare fastidio a livello di reparto ma dico assolutamente Mertens, mi sarebbe piaciuto averlo all’Inter”.