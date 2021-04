B. Cauet, ex Inter: “Osimhen dimostrerà tutto il suo potenziale”

Oggi ai microfoni di Radio Crc, l’ex centrocampista dell’Inter Benoit Cauet: “Napoli, Mouffek è pronto per la Serie A. Inter-Conte, matrimonio vincente. Mouffek è pronto per la Serie A inoltre a Napoli c’è Gattuso, allenatore ideale per aiutarlo a imporsi anche in Italia. Il Saint-Etienne è un club che ha costruito la sua fortuna sul lancio dei talenti Mouffek è uno di questi. Non dimentichiamo che dal Saint-Etienne al Napoli si trasferì anche Ghoulam, che prima dell’infortunio stava avendo un rendimento altissimo. Picchi che vorrebbe raggiungere anche Victor Osimhen. Secondo me non bisogna per forza aspettare la prossima stagione per vedere tutto il potenziale di Osimhen. Dopo un inizio frenato da infortuni e Covid, ha cominciato ad adattarsi al calcio italiano, che è molto più tattico rispetto alla Ligue1. Non dimentichiamo che in Francia si predilige la velocità. E’ normale che soprattutto gli attaccanti, quando arrivano in Serie A, possano trovare qualche difficoltà in più. Ma Osimhen le sta superando brillantemente”. Domenica potrebbe mostrare il suo valore anche contro l’Inter. Mi aspetto una gara combattuta il Napoli si gioca la Champions, mentre l’Inter lo scudetto. Si affronteranno due squadre in salute. La scelta dell’Inter di affidarsi a Conte è stata ottima. Non dimentichiamo che l’attuale allenatore nerazzurro è stato l’artefice del ciclo della Juve”.