As – Offerta folle del Psg per avere Cristiano Ronaldo

Ronaldo al Psg con Icardi e Kean alla Juve: fantamercato? Forse ma, intanto, tra Spagna e Francia rimbalzano nuove indiscrezioni e ipotesi sul futuro di Cristiano, in attesa che il fenomeno decida a fine stagione se restare in bianconero o salutare l’Italia con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. La situazione è in divenire ma intanto i rumors si susseguono. Lo scenario disegnato dal quotidiano spagnolo As evidenzia come, al momento, l’unica opzione a disposizione del portoghese, in caso di addio alla Juve, sarebbe il Psg, considerato che la strada di un clamoroso ritorno al Real Madrid, pur in cima alle preferenze del fenomeno, non sarebbe percorribile. Florentino Perez, appena rieletto alla presidenza del club, starebbe pensando ad altri obiettivi: il numero uno delle merengues avrebbe identificato in Mbappè e, in seconda battuta, in Haaland il grande colpo della prossima estate per i Blancos. Resterebbe quindi soltanto il Paris come chance per Ronaldo e anche questa è una pista che ciclicamente si ripresenta. Non è un mistero, infatti, che CR7 sia un vecchio pallino di Nasser Al-Khelaifi e che lo sceicco, patron dei parigini, non avrebbe problemi a soddisfare le richieste di ingaggio del portoghese, che attualmente percepisce 31 milioni all’anno dalla Juve.



CHE SCAMBIO. La novità risiederebbe invece nel quadro complessivo che porterebbe allo sbarco di Cristiano sotto la Tour Eiffel. Perché, sempre secondo As, la Juve avrebbe in animo di chiedere in cambio Icardi e Kean. I due attaccanti sono da tempo nel mirino dei bianconeri, per motivi diversi. Maurito è uno dei preferiti del direttore dell’area tecnica, Fabio Paratici, e nell’ultimo periodo il suo nome è rientrato anche in un altro ipotetico affare tra Psg e Juve, lo scambio con Dybala. Kean, invece, è cresciuto nel vivaio bianconero, nell’estate 2019 è stato ceduto all’Everton e da questa stagione è in prestito al Psg. L’azzurro è uno dei profili sempre attuali e considerati per completare il reparto offensivo juventino. Adesso, Mauro & Moise vengono considerati insieme per un ipotetico mega-scambio con Ronaldo. Così, in Francia, Le10sport.com rilancia: «Doha sta preparando un’operazione totalmente folle per Cristiano Ronaldo». Fantamercato?

A cura di Filippo Bonsignore