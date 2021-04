A. Spillo Altobelli, ex Inter: “E’ un grande giocatore, ha fatto prestazioni importanti”

Queste le parole di Alessandro Spillo Altobelli, ex calciatore, fra le tante, dell’Inter su 1 Station Radio: “L’Inter nel girone di ritorno non ha mai perso, ha sempre vinto. Ma è una squadra che ha una grande rosa, e senza impegni nelle coppe in campionato ha trovato la linea giusta per vincere lo Scudetto. Lozano? È un grande giocatore, gli ho visto fare prestazioni importantissime, però il campionato italiano è un campionato molto lungo, dove si vive di stati di forma alti e bassi. Politano col dente avvelenato contro l’Inter? Matteo non è l’ultimo arrivato, è un giocatore importante, che se gioca contro l’Inter avrà modo di dare quel qualcosa in più in quanto i neroazzurri non hanno mai creduto in lui fino in fondo. L’Inter ha tante possibilità di vincere questo campionato, ma le partite vanno giocate, e soprattutto contro il Napoli. È una partita molto difficile, in quanto il Napoli è in forma ed ha una buona squadra. Conte conosce bene Gattuso i suoi giocatori ed il Napoli e sta preparando la partita per portare a casa la vittoria. Insigne? Quando un ragazzo del settore giovanile, arriva in prima squadra, diventa il capitano della sua squadra ed un punto di riferimento anche per la Nazionale, credo che per Napoli ed il Napoli questo sia un motivo di vanto. È vero che a Napoli non gli perdonano nulla, nemmeno un semplice errore, ma è un ragazzo fortissimo, con le sue qualità, segna e fa segnare i compagni. Conte rimarrà? Me lo auguro, iniziamo a vincere questo campionato, poi magari l’anno prossimo se dovesse restare Antonio Conte, magari si riuscirà a fare bene anche nelle coppe”.

Fonte: Radio 1 Station