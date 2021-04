UFFICIALE – Il Governo dà l’o.k. ai tifosi allo stadio Olimpico per gli Europei 2021

Oggi era una giornata importante per i prossimi Europei 2021 per quanto riguarda lo stadio Olimpico e la presenza dei tifosi. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri della delega allo Sport Valentina Vezzali ha dato l’o.k. per l’apertura al 25% e lo ha riferito a Gabriele Gravina. Il tutto attraverso la PEC: “rinnova formalmente l’impegno per lo svolgimento dell’evento in Italia, garantendo la predisposizione di ogni misura organizzativa diretta ad assicurare la partecipazione di una quota di spettatori pari ad almeno il 25%”.

La Redazione