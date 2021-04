Tra botte e crampi Ospina non molla mai, dà sicurezza al reparto

Non si può di certo dire che tema gli avversari ed il pallone, David Ospina. O che eviti lo scontro fisico. Di certo, a contribuire alla chiusura della porta azzurra, è sempre disposto a metterci di tutti, dai piedi, alle mani, alla testa. Quando c’è una mischia in area, ci si preoccupa sempre un po’. Il colombiano aveva saltato le gare con Crotone e Juventus a causa di qualche problemino fisico, per poi ritrovare il suo posto da titolare contro la Sampdoria. Non che Meret ne avesse fatto sentire la mancanza, ma con Ospina il reparto difensivo sembra più al sicuro. Certo, a metà ripresa ha fatto temere il peggio quando si è accasciato per un problema di natura fisica: cambio già pronto, ma Ospina ha rassicurato Gattuso e ha stretto i denti. Erano solo crampi. Un pizzico di paura ma nulla di più.

B Majorano (Il Mattino)