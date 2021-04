Pellegrini, ex pres. Inter: “Conte avrebbe vinto anche allenando il Napoli”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ernesto Pellegrini, ex Presidente Inter, ecco le sue parole: “Conte juventino come Trapattoni? L’Inter deve andare a prendere gli allenatori migliori. Trapattoni era considerato il numero uno anche se poi è venuto fuori Sacchi. Erano due allenatori vincenti. Marotta si è rivolto a Conte perché è considerato vincente. Il DNA vincente bisogna pagarlo? Si. Conte, solo per caso, è esploso nella Juventus. Poteva farlo, ad esempio, anche allenando la Fiorentina. Conte avrebbe vinto anche se avesse allenato il Napoli. Vincere giocando male anche per la mia Inter dei record? Il Milan giocava a zona, il Trap aveva un modo diverso di allenare e si diceva giocasse male. Era un Inter talmente vincente che dava, però, soddisfazione ai tifosi e poteva vincere di più. Come voglia di vincere è Conte l’erede di Trapattoni. Vogliono vincere tutte le gare, un desiderio sempre forte di cercare risultato pieno. Napoli-Inter? Andrebbe bene anche un pareggio, ma credo che Conte voglia vincere anche lì, al Maradona”