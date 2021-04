Osimhen ribalta le gerarchie e lancia lo sprint verso la Champions

In estate il Napoli lo aveva acquistato, comprendendo anche 4 calciatori, intorno agli 80 milioni, ma sembrava davvero una stagione sfortunata. Si parla di Victor Osimhen che tra infortunio alla spalla, il Covid e infine il trauma cranico, non ha trovato pace. Adesso sembra davvero tutto passato e da quando è rientrato ha segnato 3 reti e diventato il fulcro della manovra azzurra. La svolta? Il recupero di Torino contro la Juventus, quando è entrato al posto di Mertens, ed ha messo in grande difficoltà un veterano della difesa come Chiellini. Un duello stravinto dall’ex Lille, con l’apice del rigore procurato. A Genova contro la Sampdoria ha segnato con il classico sprint sul difensore (Yoshida) e superato in diagonale Audero. Ora Osimhen ha superato Mertens nelle gerarchie, il belga parte anche dalla panchina, oppure gioca al suo fianco, ma soprattutto ha finalmente trovato sintonia con i compagni. Il nigeriano insomma è pronto a lanciare lo sprint verso la zona Champions, in tutti i sensi.

La Redazione