O. Damiani, agente: “Gattuso può ancora migliorare e crescere”

A Radio Marte è intervenuto Oscar Damiani, agente: “Napoli? Io l’ho sempre difeso. Moueffek? Lo conosco poco, escono sempre ottimi calciatori dal Saint-Etienne perché ha un settore giovanile molto interessante. Ne parlano molto bene e sembra di ottime prospettive. Però il club è bottega cara, chiederanno sicuramente sopra i 10 milioni di euro. Alternativa a Di Lorenzo per la prossima stagione? Perché no. Ripeto: non lo conosco benissimo, quindi non voglio dare giudizi affrettati ma chi lo conosce bene ne parla bene.