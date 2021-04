Massimo Brambati: “Mertens e Osimhen? Ricordano Carnevale e Careca”

Massimo Brambati, ex difensore ed opinionista di 7Gold, è intervenuto in diretta a “Marte Sport Live – tiro al bersaglio”, in onda ogni giorno dalle 19.30 alle 21: “Il Napoli può battere l’Interviene da alcune buone uscite al di là di qualche dettaglio. Non sarà facile ma anche per la cabala può riuscirci. Per farlo deve giocare una gara intensa e mi aspetto che possano giocare insieme Mertens e Osimhen, perchè – anche se ero un rude difensore – mi piacciono le squadre offensive, come lo era del resto il Napoli di Maradona con Carnevale e Careca. Ho grande stima di Rino Gattuso e sicuramente presenterà la formazione migliore. Il miglior assetto difensivo? Credo sia quello con Manolas e Koulibaly, dopotutto sono i giocatori più forti anche se con caratteristiche simili”.

La Redazione