Marini(allenatore): “Barella tra i migliori centrocampisti al mondo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianpiero Marini, allenatore.

“Quando fa festa l’Inter? Potrebbe farla già da ora, ha avuto un inizio anno difficoltoso perché la società non aveva smaltito la sconfitta in finale di Europa League. Si è rimessa in pista grazie a Conte e allo staff che hanno dato solidità e certezze. Uscita dalle coppe? Quando vieni eliminato ci sono strascichi ma poi, a mio giudizio, è stata frutto della poca solidità che avevano prima. Va fatto un passo in avanti a livello di autorevolezza? Non solo l’Inter ma chi vuole arrivare fino in fondo deve avere una squadra impostata per competere. Barella? Difficilmente uno della sua età così bravo si può vedere, per me è tra i migliori al mondo. Lui e Locatelli faranno strada. Insigne? Tecnicamente è lì da vedere!”.